Россия и Япония провели антипиратские учения в Аравийском море

Первые учения отряда кораблей Балтийского флота и эсминца морских сил самообороны Японии по противодействию пиратству завершились в Аравийском море, сообщили в пресс-службе БФ.

«Военные моряки обеих стран полностью отработали все предусмотренные совместным планом эпизоды учений», – передает ТАСС сообщение флота.

20 и 21 января отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» и японский эсминец «Харусамэ» отработали элементы совместного маневрирования, провели операцию по освобождению судна, захваченного условными пиратами, выполнили совместные артиллерийские стрельбы по морской мишени, а вертолеты морской авиации с российского и японского кораблей совершили перекрестные полеты с посадками на палубу сторожевика и эсминца.

Во время подведения итогов учений стороны отметили, что программа совместных антипиратских маневров выполнена с высоким уровнем взаимодействия экипажей кораблей и судов обеих стран и в полном объеме.

Напомним, в понедельник представитель Балтийского флота капитан первого ранга Роман Мартов сообщил, что в Аравийском море стартовали российско-японские учения.

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