Шойгу остался министром обороны

Министром обороны России переназначен Сергей Шойгу, следует из указа президента Владимира Путина о составе нового правительства.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны Российской Федерации», – говорится в тексте указа на сайте Кремля.

Шойгу – министр обороны с 6 ноября 2012, генерал армии, герой России (1999), а также Заслуженный спасатель Российской Федерации.

С 1991 по 1994 годы был главой Госкомитета РСФСР и Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, затем до 2012 года – главой МЧС. В 2012 году недолгое время находился на посту губернатора Московской области.

Путин во вторник подписал указ о новом правительстве, значительно обновленном. Названы все вице-премьеры, а также первый заместитель Михаила Мишустина, которым стал экс-помощник Путина Андрей Белоусов.

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