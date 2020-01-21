Ростуризм предупредил туроператоров о новом коронавирусе в Китае

Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о рисках из-за коронавируса, распространяющегося в Китае.

«Ростуризм информирует туроператоров, турагентов и туристов о возможных рисках, просит соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения города Ухань до стабилизации ситуации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на 21 января, по данным госкомитета Китая по гигиене и здравоохранению, в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, из которых 287 зафиксированы в Китае.

«Ростуризм рекомендует путешествующим по данному направлению туристам незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации в случае возникновения первых признаков заболевания. Также Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному направлению», – уточняется в сообщении.

В понедельник в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, погибли три человека, позже число погибших удвоилось.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не ездить в Ухань, в некоторых российских аэропортах усилили досмотр прибывающих из Китая туристов. Позже стало известно, что российские ученые за неделю создали средства для обнаружения китайского коронавируса.