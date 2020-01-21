Туриста из России задержали в Индии с килограммом конопли

Полиция в индийском штате Химачал-Прадеш задержала российского туриста, у которого обнаружили более килограмма конопли, сообщили местные СМИ.

«Группа полицейских на контрольно-пропускном пункте Bajoura обнаружила у 38-летнего российского туриста 1,3 кг наркотика чарас – индийской конопли с мощным галлюциногенным эффектом. Мужчина был арестован», – сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мужчина ехал из долины Куллу в Дели на частном автобусе. Расследование инцидента продолжается. Хранение наркотиков массой до килограмма в Индии наказывается штрафом, лишением свободы на полгода или же и тем, и другим.

В декабре в Белоруссии суд приговорил гражданина России к 17 годам лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.