Россиянина приговорили к 17 годам тюрьмы в Белоруссии

Суд Островецкого района Белоруссии приговорил гражданина России к 17 годам лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Уточняется, что в мае 2019 года обвиняемый за пределами Белоруссии купил около 290 кг гашиша и намеревался продать его в России, сообщает «Интерфакс».

Наркотически нашли при досмотре пункте пропуска «Котловка» Гродненской области, злоумышленник спрятал их в тайнике между днищем и полом автомобиля. Обвиняемый направлялся из Литвы в Россию через Белоруссию.

Россиянина признали виновным, по одной статье он приговорен к 12 годам тюрьмы, по другой – к семи.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», – говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле россиянку также приговорили в Белоруссии к 17 годам заключения за ввоз в республику более 100 кг экстази и более 550 г гашиша.