В ЛНР заявили о потерях украинских силовиков при попытке занять серую зону

В результате неудачной попытки занять серую зону погиб один украинский силовик, еще пятеро получили ранения, заявил военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе неудачной попытки занять серую зону в зоне ответственности 72 бригады, группа ВФУ (Вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) зашла на минное поле, и понесла потери. Один погиб и пять получили ранения различной степени тяжести. Из них два офицера – подполковник и лейтенант», – написал он в своем Twitter.

В Telegram Марочко уточнил, что среди пострадавших командир батальона, подполковник Чумаков 1983 г.р. и командир роты огневой поддержки лейтенант Горов 1977 г.р.

В воскресенье Украина отчиталась о потерях, понесенных в Донбассе за прошлый год.