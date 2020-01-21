Пациент в Челябинской области скончался после операции по удалению аппендикса

В Магнитогорске после операции по удалению аппендикса скончался 21-летний пациент, по данному факту следствие начало доследственную проверку, сообщили в СУ СК по региону.

Молодой человек умер 14 января. «В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Будут проведены необходимые экспертизы по соответствию предъявляемым нормативным требованиям и стандартам, предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В медучреждении также проводится внутренняя проверка, только по итогам всех проверок будет установлена причина гибели пациента, сообщили в пресс-службе минздрава региона РИА «Новости».

Ранее в Нижнем Тагиле кардиолог умер из-за врачебной ошибки в своей же больнице.