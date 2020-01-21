Стало известно о нескольких инцидентах с МиГ-29 в Польше

С истребителями МиГ-29 ВВС Польши за последнее время произошло несколько опасных инцидентов, пишет издание Оnet.

«Опасный инцидент с участием МиГ-29 – опасный не только для пилотов, но и для гражданских лиц на земле – машина во время полета потеряла 20-килограммовый тормозной парашют», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Самолет относился к базе тактической авиации в Мальборке.

Издание отмечает, что тормозной парашют ищут до сих пор.

При этом ранее в другой машине сломался генератор, в результате чего пилоту пришлось совершить экстренную посадку.

Власти Польши решили не выводить из эксплуатации самолеты МиГ-29 до получения F-35. В августе польские СМИ сообщали, что польская армия намерена отказаться от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29.

При этом с марта 2019 года МиГ-29 ВВС Польши не поднимались в воздух на протяжении восьми месяцев после аварии с этим самолетом.