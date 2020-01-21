Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба

Министерство обороны отозвало исковое заявление о компенсации ущерба к заместителю руководителя Генштаба ВС генерал-майору Халилу Арсланову.

Об отзыве иска заявили на заседании Второго окружного военного суда, где слушается жалоба на арест имущества генерала, передает ТАСС.

«Минобороны решило отозвать иск о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», – уточнили в суде.

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения в рамках исполнения госконтратка денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», – озвучил материалы судья, передает ТАСС.

Отмечается, что Арсланов продолжает занимать должность заместителя Генерального штаба, но сейчас значится в отпуске.

Напомним, в октябре 2019 года СМИ сообщили, что Главное военно-следственное управление СК России предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома».

В декабре стало известно, что суд в Москве арестовал имущество Арсланова.