Январская температура в Москве окажется самой высокой за 140 лет

Среднесуточная температура в столице в январе окажется самой высокой за последние 140 лет, сообщается на сайте «Метеоновости» московского Метеобюро.

«Расчеты показывают, что до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура превысит значения 2007 года и окажется самой высокой за последние 140 лет», – сказано в сообщении на сайте «Метеоновости».

Уточняется, что на данный момент рекордом по теплу является 2007 год, когда средняя температура в январе была минус 1,6 градуса (выше нормы на 7,6 градуса). А в этом году средняя месячная температура воздуха пока удерживается положительной и превышает норму на рекордные девять градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет еще десять дней аномально теплой погоды.

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