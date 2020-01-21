Синоптики пообещали России десять аномальных дней

Синоптики прогнозируют еще десять дней аномально теплой погоды на территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Когда смотришь на карту (прогностическая карта температурных аномалий), она махрово-красная. Средняя температура за этот период (с 1 декабря по 15 января) в 2006-2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса, но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра, на азиатской части страны температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской – на 12.

Вильфанд отметил, что нынешней зимой зафиксирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений.

«До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006-2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», – пояснил глава он.

Напомним, по прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, а к вечеру потеплеет до плюс 4. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь.

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