Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, а к вечеру потеплеет до плюс 4. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 6-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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