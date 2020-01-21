Массовое захоронение убитых нацистами детей нашли под Псковом

Останки десяти мирных жителей, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), нашел поисковый отряд «Поиск-97» в Пыталовском районе Псковской области, сообщила пресс-служба областной администрации.

Изначально велись поиски захоронения двух бойцов Красной армии. На возможное место погребения одного из них – у заброшенной деревни Каменка – указал лесник. В могиле нашли останки советского бойца, на что указывали найденные армейские сапоги, пряжка, ремень и часть обмундирования. Предположительно, это связист, погибший в 1944 году, передает «Интерфакс».

После извлечения останков бойца земляная стена раскопа осыпалась, обнажив массовое захоронение мирных граждан. Останки и найденные с ними предметы свидетельствуют, что в числе прочих там были погребены мать с младенцем и несколько подростков.

Командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов рассказал, что «найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища».

Также там обнаружили «большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей».

Останки извлечены и хранятся в храме Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района.

Ершов добавил, что после всех экспертиз и необходимых следственных действий останки будут перезахоронены. Территорию около захоронения тщательно обследуют.

Примерно в 10-15 км от Каменки в годы ВОВ шли бои. Там проходила немецкая железная дорога, по которой нацисты снабжали армию боеприпасами и продовольствием. Дорогу строили военнопленные из концлагеря, который находился в деревне Гавры, расположенной неподалеку.

Оборону вели 281-й минометный полк и 245-я стрелковая дивизия. Позднее, после Псково-Островской операции, по этой местности, через Пушкинские Горы и Красногородск, Советская армия гнала немцев в сторону границы, о чем свидетельствуют обнаруженные следы оборонительных позиций противника и точки установок артиллерийского орудия, минометные гнезда Советской армии.

Поиски захоронений ведутся в рамках проекта «Без срока давности», старт которому на территории Псковской области дали летом 2019 года на Кургане дружбы. Проект инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и посвящен изучению жертв среди мирного населения во время ВОВ.

Ранее массовое захоронение времен ВОВ нашли в Белоруссии.