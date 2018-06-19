Массовое захоронение времен ВОВ нашли в Белоруссии

В Минской области обнаружено массовое захоронение жертв расстрелов времен Великой Отечественной войны, сообщил представитель минобороны страны Сергей Воронович.

Это ранее неизвестное захоронение в Несвиже в Минской области, работы там проводятся с мая, уже извлечены останки более 650 погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на Вороновича.

Он отметил, что это останки красноармейцев, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками, и мирных жителей. Он полагает, что еще может быть найдено 150-200 останков.

О месте массового расстрела, по словам Вороновича, стало известно из информационного листа, пришедшего от осведомленного источника. Там говорилось о захоронении пяти-шести красноармейцев, но только в первый день раскопок обнаружены 22 погибших.

Он также рассказал, что во время раскопок в Витебской области обнаружено еще одно захоронение, в котором находились останки более 60 военнослужащих русской императорской армии. Двух погибших удалось идентифицировать по запискам, оставленным в специальных гильзах.