Россия увеличила отрыв от Китая по запасам золота

Россия по итогам прошлого года сохранила пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах, увеличив свой отрыв от Китая, следует из данных Банка России.

В 2019 года Банк России нарастил резервы монетарного золота на 159 тонн – до 2270,56 тонны (73 млн унций). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, передает РИА «Новости».

Китай, еще в 2018 году уступивший России пятое место, в ушедшем году также закупил золота меньше – порядка 100 тонн, причем последние три месяца прошли без покупок. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 млн унций (1948 тонн).

Впрочем, дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США – 8133,5 тонны, у Германии – около 3370 тонн. Гораздо ближе Италия с запасами золота в 2452 тонны и Франция с 2436 тоннами. Запасы этих стран годами не меняются. Затем идут Россия и Китай, а на седьмом месте Швейцария (1040 тонн).

По данным Всемирного совета по золоту, покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и по итогам января-сентября выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 547,5 тонны. Таким образом, по итогам 2019 года ожидается обновление рекорда по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-тилетний рекорд в 651,5 тонны.

При этом Россия остается крупнейшим покупателем золота – по оценкам экспертов, в 2019 году на нее пришлось более 20% от всех закупок этого драгоценного металла в резервы стран.