Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского

Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге (Владимиру Зеленскому), касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», – заявил Мусави, передает ТАСС.

Также Мусави выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы близ иранской столицы.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.

Сообщалось, что власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета, однако похже Тегеран заявил, что еще не принял решение.

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