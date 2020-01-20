Врач рассказала о влиянии аномально теплой погоды на здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, на чьем здоровье может сказаться аномально теплая погода.

По словам медика, во время неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги и, прежде всего, заболевания, связанные с дыхательными путями, сердечно-сосудистой системой. Кроме того, может обостриться астма и увеличиться число гипертонических кризов. Также восприимчивы к метеоколебаниям и люди с проблемами артериального давления, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, недомогание может возникнуть у аллергиков и людей с такими заболеваниями, как гастрит, болезни почек и поджелудочной железы.

«Также у многих в такой погодный период сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил», – рассказала медик.

Алексеева советует следить за погодными прогнозами, отказаться от гаджетов перед сном, есть пищу богатую клетчаткой, кальцием, а также совершать нетяжелые физические упражнения для укрепления вегетативной системы.