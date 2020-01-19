Глава налоговой службы Норвегии охарактеризовал Мишустина

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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Объявление о начале «ликвидации» Украины сильно запоздало

«Период независимости мы потеряли», – сокрушалась ТимошенкоФото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Украина попала под внешнее кураторство, все используют ее как хотят, заявила Юлия Тимошенко. И хотя громкие слова относятся ко всему периоду независимости Украины, у критической атаки есть конкретный адресат – президент Зеленский. Эксперты отмечают: у Тимошенко нет оснований выступать в роли борца с внешним управлением, а у самой Украины на многие годы выплат по кредитам нет шансов на самостоятельную политику. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
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              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              Глава налоговой службы Норвегии охарактеризовал Мишустина

              19 января 2020, 21:58

              Текст: Ольга Никитина

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              Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о своем бывшем российском коллеге и нынешнем премьер-министре Михаиле Мишустине, которое считает «движущей силой масштабной цифровизации» в российской налоговой системе.

              Холте в комментарии норвежской вещательной корпорации NRK признался, что был удивлен, узнав о назначении Мишустина премьер-министром России. «Мы договаривались созвониться во вторник, и Мишустин опоздал на 15 минут. Он извинился и сообщил, что задержался на встрече с Владимиром Путиным, обсуждая президентское послание на следующий день. Так что, судя по всему, он был в курсе, что станет новым премьером», – предположил главный налоговик Норвегии, слова которого приводит «ИноСМИ».

              Глава налоговой службы Норвегии рассказал, что познакомился с Мишустиным в 2013 году, когда отправился в Москву на крупную конференцию под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).

              «О политике мы говорили мало, и у меня сложилось впечатление, что Михаил к политическому руководству страны лоялен и настроен положительно», – отметил Холте.

              Он описал Мишустина как человека энергичного, отметил, что новый российский премьер хорошо говорит по-английски и «благодаря этому внес большой вклад в международные отношения».

              На ваш взгляд

               
              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?



              Обсуждение: 104 комментария

              «Кроме того, возглавив в 2010 году российскую налоговую систему, он стал движущей силой масштабной цифровизации», – отметил Холте.

              В статье NRK говорится, что Мишустин «умеет добиваться результатов». В качестве иллюстрации этого в публикации приводится ситуация с прибылью с налога на добавленную стоимость при продаже товаров и услуг. Отмечается, что показатель в период с 2014 по 2018 год вырос на 64%, в то время как потребление за тот же период увеличилось на 21%.

              Кроме того, отмечает норвежская вещательная корпорация, все больше россиян решают свои налоговые вопросы по интернету благодаря цифровым решениям и единой налоговой ставке, а значит, уплата налогов «становится чем-то само самой разумеющимся».

              Холте добавил, что Мишустин является общительным человеком, вежливым и жизнерадостным. По его словам, новый премьер-министр России интересуется спортом, особенно хоккеем на льду.

              Отмечается, что Мишустин несколько раз бывал в Норвегии, в последний раз – в 2017 году. Россия и Норвегия, говорится в статье, тесно сотрудничают в развитии цифровых служб налогообложения.

              Ранее в воскресенье были опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет.

              В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета безопасности России.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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