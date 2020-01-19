Володин оценил возможность возвращения в парламент России «остроты 90-х»

В России появилась политическая культура, а потому «острота 90-х» вряд ли вернется в парламент, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась и повзрослели все», – сказал Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова приводят «Вести».

«Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. В частности, глава государства предложил наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. Президент, согласно предложению Путина, не сможет отклонить кандидатуры, которые поддержали депутаты.

На ваш взгляд Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой? Борьба с бедностью

Стимулирование рождаемости

Ужесточение требований к чиновникам

Изменения в Конституцию



Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД