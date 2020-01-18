Путин впервые вручил медали в честь 75-летия Победы

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18 января, суббота  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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США взялись за арсенал холодной войны

В США готовы превратить очередные выборы в пиар-компанию против РоссииФото: REUTERS/Brenna Norman
В США предупредили, что Россия попытается «вмешаться» в предстоящие осенью президентские выборы, чтобы посеять раздор в американском обществе. В министерстве внутренней безопасности признались в неспособности гарантировать стопроцентную защищенность выборов. Скоро в США начнутся праймериз и накал политической борьбы усилится. Почему США снова заговорили о российской угрозе, а не пытаются лепить образ внешнего врага из Китая? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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              Путин впервые вручил медали в честь 75-летия Победы

              18 января 2020, 16:30

              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Владимир Путин в День прорыва блокады Ленинграда впервые вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

              Церемония вручения награды четырем ветеранам состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Юбилейная медаль учреждена 13 июня 2019 года указом президента России, передает ТАСС.

              Медали из рук главы государства получили Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.

              Екатерина Тутурова родилась в 1922 году. В 1941 году она ушла из института в народное ополчение, с 1942 года на Невском пятачке обеспечивала бойцов продовольствием и фуражом, подбирала пополнение 330-го полка 86 стрелковой дивизии, участвовала в прорыве блокады. После боев на Невском пятачке принимала участие в освобождении Шлиссельбурга, участвовала в прорыве кольца блокады на Пулковских высотах и освобождении Ленинграда в составе 3-го Прибалтийского фронта. Принимала участие в боях по освобождению Эстонии, с сентября 1944 года – в освобождении Польши. Награждена орденами и медалями.

              Анатолий Климов родился в 1923 году. В Великой Отечественной войне участвовал с 14 марта 1942 года по 9 мая 1945 года на Волховском, Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Служил в 28-м гвардейском Краснознаменном Новгородском минометном полку на должностях командира взвода управления, начальника разведки дивизиона, командира батареи, начальника штаба дивизиона. Закончил войну в Курляндии.

              Контр-адмирал Климов – кавалер орденов Александра Невского, Отечественной войны I степени, двух орденов Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени, награжден медалями «3а отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.

              Борис Феофанов родился 1923 году в Ленинграде, участник Великой Отечественной войны, артиллерист, командир артиллерийской батареи. Воевал на Воронежском, Юго-Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах. После окончания Восьмой Специальной артиллерийской школы 16 июня 1941 года прибыл в Одесское артиллерийское училище. После окончания училища 6 февраля 1942 года был направлен на Юго-Западный фронт где участвовал в боях в районе Старого Оскола, под Воронежем, на Дону. Летом 1943 года в ожесточенных боях на Курской дуге командовал артиллерийской батареей. При форсировании Днепра, действуя в передовом отряде дивизии, при захвате плацдарма получил проникающее тяжелое ранение в голову и продолжал сопротивление врагу. Позднее участвовал в Киевской, Сандомирской, Одерской, Берлинской и Пражской операциях.

              Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», ветеран «Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», награжден медалью «За храбрость».

              Валентина Андронова родилась 22 января 1920 в городе Ростове Ярославской области. Всю блокаду находилась в осажденном Ленинграде, работала медсестрой. В июне 1944 года закончила прерванное блокадой обучение в Ленинградском педиатрическом медицинском институте и добровольцем ушла на фронт. Служила врачом-ординатором в медсанбате, лечила тяжелых нетранспортабельных раненых, готовила их к перевозке в тыл. В составе 2-го Белорусского фронта дошла до Берлина.

              За время службы была отмечена боевыми наградами, в том числе орденом «Отечественной войны второй степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медалью «За отвагу».

              Ранее в субботу, в годовщину прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке и возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.


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