Путин впервые вручил медали в честь 75-летия Победы

Президент Владимир Путин в День прорыва блокады Ленинграда впервые вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Церемония вручения награды четырем ветеранам состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Юбилейная медаль учреждена 13 июня 2019 года указом президента России, передает ТАСС.

Медали из рук главы государства получили Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.

Екатерина Тутурова родилась в 1922 году. В 1941 году она ушла из института в народное ополчение, с 1942 года на Невском пятачке обеспечивала бойцов продовольствием и фуражом, подбирала пополнение 330-го полка 86 стрелковой дивизии, участвовала в прорыве блокады. После боев на Невском пятачке принимала участие в освобождении Шлиссельбурга, участвовала в прорыве кольца блокады на Пулковских высотах и освобождении Ленинграда в составе 3-го Прибалтийского фронта. Принимала участие в боях по освобождению Эстонии, с сентября 1944 года – в освобождении Польши. Награждена орденами и медалями.

Анатолий Климов родился в 1923 году. В Великой Отечественной войне участвовал с 14 марта 1942 года по 9 мая 1945 года на Волховском, Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Служил в 28-м гвардейском Краснознаменном Новгородском минометном полку на должностях командира взвода управления, начальника разведки дивизиона, командира батареи, начальника штаба дивизиона. Закончил войну в Курляндии.

Контр-адмирал Климов – кавалер орденов Александра Невского, Отечественной войны I степени, двух орденов Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени, награжден медалями «3а отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.

Борис Феофанов родился 1923 году в Ленинграде, участник Великой Отечественной войны, артиллерист, командир артиллерийской батареи. Воевал на Воронежском, Юго-Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах. После окончания Восьмой Специальной артиллерийской школы 16 июня 1941 года прибыл в Одесское артиллерийское училище. После окончания училища 6 февраля 1942 года был направлен на Юго-Западный фронт где участвовал в боях в районе Старого Оскола, под Воронежем, на Дону. Летом 1943 года в ожесточенных боях на Курской дуге командовал артиллерийской батареей. При форсировании Днепра, действуя в передовом отряде дивизии, при захвате плацдарма получил проникающее тяжелое ранение в голову и продолжал сопротивление врагу. Позднее участвовал в Киевской, Сандомирской, Одерской, Берлинской и Пражской операциях.

Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», ветеран «Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», награжден медалью «За храбрость».

Валентина Андронова родилась 22 января 1920 в городе Ростове Ярославской области. Всю блокаду находилась в осажденном Ленинграде, работала медсестрой. В июне 1944 года закончила прерванное блокадой обучение в Ленинградском педиатрическом медицинском институте и добровольцем ушла на фронт. Служила врачом-ординатором в медсанбате, лечила тяжелых нетранспортабельных раненых, готовила их к перевозке в тыл. В составе 2-го Белорусского фронта дошла до Берлина.

За время службы была отмечена боевыми наградами, в том числе орденом «Отечественной войны второй степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медалью «За отвагу».

Ранее в субботу, в годовщину прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке и возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.