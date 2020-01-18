В Госдуме ответили на обвинения Грузии и Украины в адрес России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что заявление Украины и Грузии о том, что Россия якобы препятствует проведению морских спасательных операций, не подтверждается ни действиями, ни решениями,

«Во-первых, это (заявление Украины и Грузии – ред.) неправда. Это из ряда вон выходящее заявление, которое не подтверждается никакими ни действиями, ни решениями. Это очередное желание выискивать какие-то нюансы, на которых можно построить антироссийскую политику. И вот сегодня мировому сообществу показывают, что мы хотим проводить спасательные операции, а вот такая Россия бесчеловечная не дает возможности это делать... Если бы что-нибудь случилось, то Россия первая пришла бы на помощь и Грузии, и Украине при проведении спасательных операций, особенно если бы дело касалось человеческих жизней», – сказал Водолацкий, передает РИА «Новости».

По его мнению, международные отношения Украины находятся пока «на очень низком уровне, у них нет программы, нет стратегии, нет целей». «Поэтому происходят такие неадекватные действия», – добавил депутат.

Водолацкий пояснил, что Грузия таким образом пытается «вернуть в правовое поле» Абхазию и Южную Осетию и хочет «вставить свои пять копеек», особенно на фоне тех событий, которые происходят сегодня в Абхазии.

«Мы неоднократно заявляли, что право народа, выбор, с кем быть, с кем дружить, никто не имеет права вмешиваться ни силовыми методами, ни какими-то другими манипуляциями. Поэтому абхазский народ выбрал свой путь жизни без Грузии, ну а Грузии это не нравится, поэтому здесь опять пытаются Россию пристегнуть к этому вопросу», – заключил он.

Ранее украинская и грузинская делегации на заседании Международной морской организации заявили, что Россия якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.