Небензя заявил о возможности неконтролируемого развала ядерной сделки с Ираном

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что создание механизма разрешения споров с Ираном – очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки.

«Это уже очень неудачное решение, говорилось. Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения [иранской ядерной сделки]», – сказал Небензя, передает ТАСС.

Ранее Иран обвинил Европу в «продаже» ядерной сделки в обмен на уступки Трампа, который, угрожая 25% пошлинами на европейские автомобили, якобы потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Позже стало известно, что Париж, Лондон и Берлин сообщат ЕС об активизации механизма по урегулированию споров в рамках СВПД после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.