Хафтар направил письмо Путину

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар направил письмо с благодарностью президенту России Владимиру Путину, сообщил Кремль.

«Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мой дорогой друг! Выражаю вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии», – говорится в письме, опубликованном на сайте Кремля.

В письме также говорится, что Хафтар полностью поддерживает российскую инициативу о проведении мирных переговоров по Ливии в Москве. Командующий подтвердил готовность принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога по Ливии.

В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сараджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.