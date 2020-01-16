Опубликовано видео с места посадки «Суперджета» на недостроенной полосе

Опубликовано видео с места посадки пассажирского «Суперджета» на недействующую полосу у аэропорта Домодедово.

Видеозапись разместил в сети телеканал «Звезда».

В четверг SSJ-100 экстренно сел на недостроенной полосе в Домодедово. Никто не пострадал.

Позднее в СМИ высказали предположение, что самолет мог сесть на этой полосе из-за ошибки пилота. В «Гражданских самолетах Сухого» сообщили, что самолет был технически исправен.