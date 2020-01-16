Один из создателей Конституции оценил предложенные Путиным изменения

Президент Владимир Путин четко высказался за сохранение сильной президентской республики, предложенные изменения станут гарантией нормальной работы парламента, заявил юрист, один из создателей Конституции России в 1990-1993 годах Олег Румянцев.

«Радует не контент, а само действие, сам шаг, то, что предложены перемены, потому что болотце начинает затягивать. Низы не хотят, верхи не могут – инициативу президента нужно проверить на принципе, могут ли верхи», – заявил Румянцев в интервью радио Sputnik.

Он также назвал важным участие общественности в принятии изменений.

«Президент предложил не рецепты, а направления изменений Конституции. Сегодня сама республиканская форма правления находится под ударом, предложенные перемены – шаг к тому, что новый парламент будет нормально работать», – добавил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.