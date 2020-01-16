Елена Воробей сломала руку на концерте

Заслуженная артистка России Елена Воробей сообщила, что сломала руку, поскользнувшись на концерте в Ногинске.

Воробей сообщила об этом в Instagram.

Артистка сообщила, что решила продолжить концерт, пока не почувствовала, что ее состояние ухудшается.

«Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40!», – рассказала она.

Воробей поблагодарила медиков и зрителей и сообщила о переносе выступления на февраль.

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