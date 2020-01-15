Александру Серову выстрелили в ногу в ходе потасовки

Народный артист России Александр Серов рассказал, что в конце 2019 года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Серов рассказал, что они с оппонентами «вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски», однако «разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу», передает StarHit.

Злоумышленник сразу скрылся с места происшествия. Артист же решил не обращаться правоохранительные органы.

Медикам удалось извлечь пулю, здоровью артиста в данный момент ничто не угрожает.

«Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет», – добавил Серов.

Певец также сообщил, что до сих пор находится под присмотром врачей.

Ранее Серов потребовал от Первого канала 1 млн рублей.