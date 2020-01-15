Эксперт: Новое правительство будет назначено еще по старой схеме

Cформулированные в послании президента России цели воплощать в жизнь будет уже новое правительство, но оно будет назначено еще по старой процедуре, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя уход в отставку правительства Дмитрия Медведева.

«Назначение нового главы правительства пока будет происходить по старой схеме – президент вносит кандидатуру, Госдума утверждает. Поправки в Конституцию, предложенные президентом в послании Федеральному собранию, еще не вступили в силу и, думаю, не вступят в ближайшие полгода. Это достаточно длительная процедура», – пояснил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Собеседник предположил, что Госдума за полгода успеет поправить бюджет и утвердить в качестве законов все предложения президента из первой части послания Федеральному собранию, которые касаются демографических, образовательных проблем и развития здравоохранения. Вероятно, внесет Госдума и поправки в УК по декриминализации 210-й статьи (организация преступного сообщества), к чему также призвал Путин.

«Но все, что касается новой конфигурации власти, перераспределения полномочий – это гораздо более длительный процесс. Пока правительство будет формироваться по старому порядку», – акцентировал Баширов.

«Что касается самого решения правительства уйти в отставку, то я бы назвал его правильным. Теперь ясно, что задачи, сформулированные в послании президента, будет исполнять новая команда. Расходы, заложенные посланием в федеральный бюджет, просто гигантские. Потребуется и другой менеджмент, и другая система контроля», – поделился эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием перед парламентом. Путин, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые касаются процедуры назначения главы правительства и федеральных министров.

«Эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, – они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», – сказал по этому поводу Медведев.

Экс-премьер добавил, что речь идет в целом о балансе власти исполнительной, законодательной и судебной, и в этом контексте очевидно, что правительство должно предоставить главе государства возможность принимать «все необходимые для этого решения». В свою очередь Путин сообщил, что в Совбезе России будет создана новая должность заместителя председателя, которую предложено занять Медведеву.

И. о. вице-премьера Виталий Мутко объяснил отставку правительства запросом на изменения. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», – цитирует Мутко ТАСС.

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