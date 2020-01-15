Эксперт: Новое правительство будет назначено еще по старой схеме

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15 января, среда  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Торговая сделка США и Китая может быть опаснойФото: imago stock&people/Global Look Press
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, потребовав в ответ, по сути, укрепления юаня. В прошлый раз, когда Вашингтон искусственно ослабил доллар за счет других стран, это привело к тяжелым последствиям для другой азиатской страны. Повторит ли Китай судьбу Японии с ее «потерянными десятилетиями» или сумеет выйти победителем из этой сделки? Для России она тоже может быть опасной.  Подробности...
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Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

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Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Геи победили «Оскар»

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Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...

Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

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У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
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              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Эксперт: Новое правительство будет назначено еще по старой схеме

                 15 января 2020, 19:15
              Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              Cформулированные в послании президента России цели воплощать в жизнь будет уже новое правительство, но оно будет назначено еще по старой процедуре, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя уход в отставку правительства Дмитрия Медведева.

              «Назначение нового главы правительства пока будет происходить по старой схеме – президент вносит кандидатуру, Госдума утверждает. Поправки в Конституцию, предложенные президентом в послании Федеральному собранию, еще не вступили в силу и, думаю, не вступят в ближайшие полгода. Это достаточно длительная процедура», – пояснил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

              Собеседник предположил, что Госдума за полгода успеет поправить бюджет и утвердить в качестве законов все предложения президента из первой части послания Федеральному собранию, которые касаются демографических, образовательных проблем и развития здравоохранения. Вероятно, внесет Госдума и поправки в УК по декриминализации 210-й статьи (организация преступного сообщества), к чему также призвал Путин.

              «Но все, что касается новой конфигурации власти, перераспределения полномочий – это гораздо более длительный процесс. Пока правительство будет формироваться по старому порядку», – акцентировал Баширов.

              «Что касается самого решения правительства уйти в отставку, то я бы назвал его правильным. Теперь ясно, что задачи, сформулированные в послании президента, будет исполнять новая команда. Расходы, заложенные посланием в федеральный бюджет, просто гигантские. Потребуется и другой менеджмент, и другая система контроля», – поделился эксперт.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием перед парламентом. Путин, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые касаются процедуры назначения главы правительства и федеральных министров.  

              «Эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, – они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», – сказал по этому поводу Медведев.

              Экс-премьер добавил, что речь идет в целом о балансе власти исполнительной, законодательной и судебной, и в этом контексте очевидно, что правительство должно предоставить главе государства возможность принимать «все необходимые для этого решения». В свою очередь Путин сообщил, что в Совбезе России будет создана новая должность заместителя председателя, которую предложено занять Медведеву.

              И. о. вице-премьера Виталий Мутко объяснил отставку правительства запросом на изменения. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», – цитирует Мутко ТАСС.

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