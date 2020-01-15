Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Австрия передала России выходца из Армении Гарри Григорянца, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1988 году на территории Красноярского края, сообщили в Генпрокуратуре России.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) Уголовного кодекса РФ», – сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

По версии следствия, в декабре 1998 года Григорянц «из личных неприязненных отношений убил своего знакомого» в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края. Обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Отмечается, что мужчина не является гражданином России.

В июне 2019 года Генпрокуратура России выяснила, что подозреваемый находится в Австрии. Ведомство направило австрийским коллегам запрос о его выдаче.

Григорянц доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.

В июне 2018 года Австрия экстрадировала в Россию лидера организованного преступного сообщества (ОПГ), на счету которого более 40 убийств (в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии), Аслана Гагиева. Позже СК предъявил обвинение Гагиеву.