Скворцова заявила о готовности больниц к всплеску рождаемости

Служба родовспоможения в России готова к всплеску рождаемости после озвученных президентом Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«У нас огромная мощность, я хочу напомнить, что по результатам 2019 года мы пролечили 2 млн иностранцев и поток приезда к нам для получения медицинской помощи растет и растет. У нас огромные мощности. Если говорить о службе родовспоможения, мы здесь подстрахованы абсолютно. Все будет хорошо», – приводит слова Скворцовой РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнула, что в России был достигнут минимальный показатель младенческой смертности за всю историю – 4,8 на 1 тыс. родившихся живыми.



«Мы видим ресурс для дальнейшего снижения (показателя) во многих регионах от 2 до 3, поэтому с учетом цифровизации, с учетом того, что каждая беременная женщина сразу оказывается в системе и по ней индивидуально принимается решение на каком сроке ее родоразрешать, в учреждении какого уровня... Все это сейчас делается правильно», – добавила она.

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что программа материнского капитала сейчас рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, и пообещал, что программа будет продлена. Кроме того, Путин объявил, что материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.

После индексации с января 2020 года материнский капитал составит 466 тыс. 617 рублей, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей.

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