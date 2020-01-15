Путин заявил о желании россиян участвовать в жизни страны

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию обратил внимание, что в обществе обозначился запрос на перемены, и россияне хотят участвовать в жизни страны.

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

«Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают – в городах, районах, селах, по всей стране», – указал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он также сообщил, что обращение с посланием к Федеральному собранию впервые происходит в начале года, поскольку руководству страны нужно «быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна».

Глава государства также добавил, что темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни.

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