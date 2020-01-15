СК рассказал о раскрытом преступном сообществе в Росэнергобанке

Следственный комитет выявил преступное сообщество во входившем ранее в первую сотню российских банков Росэнергобанке, сообщил и о. руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.

«В настоящее время завершено расследование многоэпизодного мошенничества с использованием московской кредитной организации КБ «РЭБ», – передает ТАСС слова Стрижова в интервью ко Дню образования Следственного комитета.

По данным следствия, «лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм».

Как выяснило следствие, они приобрели банк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у банка появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд рублей за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

При этом новые владельцы для своей безопасности не хотели становиться публичными лицами, не приобретали акции банка в личную собственность, не оформлялись в штат банка и не наделялись служебными полномочиями, но получили право доступа ко всем внутренним документам деятельности банка. При этои на руководящие должности были назначены номинальные лица, в том числе ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода.

«Данные лица при трудоустройстве представили поддельные паспорта на чужие имена со вклеенными фотографиями. Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы», – рассказал Стрижов.

По данным следствия, от имени номинальных руководителей совершались заведомо невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денежных средств, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.

«В результате проведенного расследования совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия, установлены реальные личности номинальных руководителей банка, обнаружены поддельные паспорта и установлены все соучастники преступлений», – отметил Стрижов.



Согласно одной из схем, получаемые от жителей Московского региона на вклад в банке денежные средства аккумулировались в специально созданном дополнительном офисе банка. После того, как сумма превысила 520 млн рублей для их хищения в документах были отражены фиктивные сделки по приобретению банком, а затем одним из соучастников преступления неликвидных долгов физических лиц и необходимость возврата кредитов в другие банки на сумму 520 млн рублей. В итоге 520 млн рублей были переведены на счет, открытый по поддельному паспорту, и обналичены. Кроме того, как установили следователи, участники преступного сообщества организовали выдачу руководящим номинальным сотрудникам банка премий на 20 млн рублей.

К уголовной ответственности привлечены 11 человек, которым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.