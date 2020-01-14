За год число получивших гражданство России украинцев выросло в два раза

В 2019 году российское гражданство получили почти 500 тыс. украинцев, что почти в два раза больше, чем в 2018 году, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

«Что касается в целом граждан Украины (...) Если обратиться к цифрам, у нас (в 2019 году) приобрели гражданство почти 500 тыс. человек, в прошлом году было 270 тыс.», – приводит слова Казаковой РИА «Новости».

Она отметила, что прирост обеспечен не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, по ее словам, большинство.

Казакова отметила, что на динамику получения гражданства также оказало влияние упрощение самой процедуры и возможность получения вида на жительство.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

В июле Путин расширил число категорий украинцев, которые могут получить российское гражданство.