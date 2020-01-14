ВС приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о приостановке деятельности политической партии «Гражданская инициатива» после предупреждения о допущенных нарушениях.

«Исковые требования удовлетворить», – огласил судья, передает ТАСС.

Представитель Минюста отметил, что нарушения в уставе партии не были устранены. «А также партия невнимательно относится к соблюдению имеющегося устава, а это требования законодательства, а не наша прихоть. Последние полгода партия бездействовала, пока мы не подали иск в суд. Считаем, что три месяца будет достаточно для устранения нарушений», – сказала представитель министерства в суде.

«Реальных замечаний мы не услышали. Для партии главное – это политическая борьба и участие в выборах. Мы уже предоставляли устав, в котором исправили замечания, зачем нам еще раз собирать съезд, непонятно», – сказал представитель партии Андрей Нечаев, попросив, отказать в удовлетворении заявленных требований.

Иск в Верховный суд о приостановлении деятельности «Гражданской инициативы» был направлен в ноябре 2019 года.

«Гражданская инициатива» – либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.