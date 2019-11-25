Минюст потребовал приостановить деятельность партии Гудкова

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о приостановлении деятельности «Гражданской инициативы», так как эта партия не устранила нарушения законодательства в установленный срок.

«Поскольку партией в установленный срок (до 04.10.2019) не устранены в полном объеме нарушения действующего законодательства РФ, Минюстом России в Верховный Суд РФ подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии», – передает ТАСС сообщение Минюста.

По данным партии, судебное разбирательство назначено на 14 января, речь идет о претензиях Минюста к уставу партии, передает «Интерфакс».

Председателем партии является Дмитрий Гудков. От этой партии в 2018 году в президенты выдвигалась Ксения Собчак.