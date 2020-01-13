Из собачьей будки украли 1 млн рублей в Башкирии

В городе Стерлитамак местный предприниматель пожаловался в полицию на кражу 1,1 млн рублей из собачьей будки, сообщил источник в правоохранительных органах.

Деньги бизнесмена, которые он хранил в конуре, пропали в зимние праздники – в период с конца 2019 года и до 10 января, передает «Интерфакс».

На данный момент по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает Business FM.

В декабре в Оренбургской области пенсионер нашел на дороге сумку с 1 млн рублей, мужчина отнес ее в полицию.