Режиссер фильма «Приключения Электроника» умер в США

Константин Бромберг, режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи», скончался в американском Детройте на 81-м году жизни, сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», – сообщил он в Facebook.

Идов рассказал, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом, сам он встречался с режиссером всего пару раз в 1990-х годах.

Он сообщил, что после эмиграции Бромберг не занимался кино.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове (Украинская ССР, ныне – Украина). В 1965 г. Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова).

Широкую известность Константину Бромбергу принесла работа в художественном кинематографе. Дебютной для него стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968), за которой последовали драма «Был настоящим трубачом» (1973) и киноповесть «У меня есть лев» (1975). Большую популярность получил детский фильм «Приключения Электроника» по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 г.

31 декабря 1982 г. на Центральном телевидении была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга «Чародеи», снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.

В 1989 г. Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1990-х гг. возглавлял студию детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм».

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 г. (за постановку телефильма «Приключения Электроника»).