Сборы кинопроката в России побили рекорд

Совокупные кассовые сборы кинопроката России за 2019 год достигли максимальных значений и составили 55,4 млрд рублей, говорится в сообщении Фонда кино.

В сообщении на сайте Фонда указывается, что «в 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката (...) достигли максимальных значений в современной российской истории».

Так, «каждый четвертый билет (23%) продан на сеансы российского кино (...) В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката России составили 55,4 млрд рублей (853 млн долларов), в кинотеатрах страны было продано 219,4 млн билетов».

Таким образом, «темп роста по сравнению с 2018 годом составил 10,3% по кассовым сборам и 9,5% по количеству проданных билетов».

Зарубежные фильмы собрали в прокате 43,2 млрд рублей, что на 18,4% выше, чем в 2018 году.

Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 50,6 млн билетов (23% от совокупного числа проданных билетов).

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отметил успехи отечественной кинематографии за минувший год: «Впервые в истории два отечественных релиза за год со сборами более 2 млрд рублей («Т-34», «Холоп»), это и крайне высокая для столь насыщенного знаковыми голливудскими релизами доля российского кино (23%), за которой стоит свыше 50 млн посетителей кинотеатров, отдавших предпочтение именно нашим фильмам».

«Да и в новый год мы входим с уверенностью в силе отечественных фильмов, которые будут определять картину российского рынка кинопроката в 2020 году», – добавил он.

Отмечается, что картина режиссера Алексея Сидорова «Т-34» в 2019 году обошла по объему зрительской аудитории в российском прокате заключительную часть франшизы Marvel «Мстители: Финал» и фильм «Джокер».

Самым популярным у российского зрителя стал анимационный фильм «Король лев», который посмотрели 10,9 млн человек.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства России. Его основные цели – поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в стране и за рубежом.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.

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