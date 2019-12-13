Мединского расстроили российские сборы «дешевой шняги» из Голливуда

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России. Он отметил, что нужно «переломить привычку» россиян ходить на эти фильмы, некоторые из которых, по его мнению, «дешевая шняга».

«Я в последнее время с грустью смотрю на кассовые сборы отдельных голливудских фильмов. Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет... У нас сборов нет», – сказал Мединский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что у людей есть «привычка ходить на голливудское кино». «Надо переломить ситуацию», – добавил министр, передает РИА «Новости».

Ранее Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогоднем прокате в пользу российских.