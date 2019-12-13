Мединского расстроили российские сборы «дешевой шняги» из Голливуда

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Историческая победа Джонсона рискует стать таким же провалом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Джонсон получает практически неограниченные полномочия и два чемодана собственных принципиально невыполнимых обещаний – и по взрывному росту экономики и доходов, и по уничтожению преступности и наведению порядка на улицах, и по созданию лучшей в мире системы здравоохранения здесь и сейчас. Подробности...

Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              Мединского расстроили российские сборы «дешевой шняги» из Голливуда

              13 декабря 2019, 19:56

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Министр культуры Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России. Он отметил, что нужно «переломить привычку» россиян ходить на эти фильмы, некоторые из которых, по его мнению, «дешевая шняга».

              «Я в последнее время с грустью смотрю на кассовые сборы отдельных голливудских фильмов. Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет... У нас сборов нет», – сказал Мединский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

              Он отметил, что у людей есть «привычка ходить на голливудское кино». «Надо переломить ситуацию», – добавил министр, передает РИА «Новости».

              Ранее Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогоднем прокате в пользу российских.


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