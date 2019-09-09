Дерево упало на малышей в детсаду в Краснодаре

В Краснодаре на воспитанников детского сада из-за порывов ветра упало дерево, в результате пострадали два ребенка и воспитатель, сообщает прокуратура Краснодарского края.

«9 сентября... в 10.20 часов на территории детского сада 48 (ул. Красная, 167) во время прогулки детей на них упало дерево», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным, пострадали двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Также пострадала воспитательница, у нее диагностирован перелом ноги.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве.