Появились предварительные данные ЦИК по выборам глав регионов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала предварительные данные о результатах выборов глав регионов, состоявшихся 8 сентября в единый день голосования.

По данным ЦИК, на выборах главы Курской области после обработки 70,14% протоколов продолжает лидировать временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Старовойт, которого, по предварительным данным, поддержали 81,1% избирателей, передает ТАСС.

На втором месте в Курской области представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,4%, на третьем с 5,39% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от «Справедливой России» Николай Карцев с 3,46% голосов на четвертом месте, Татьяна Черникова от партии «Зеленые» – на пятом с 3,23% голосов.

По данным избирательной комиссии Курской области, к 20.00 8 сентября явка избирателей на участках в регионе превысила показатели предыдущих выборов главы региона в 2014 году на 5% и составила 41% от общего числа избирателей. Избирательным правом в Курской области воспользовались более 550 тыс. человек.

Тем временем на выборах главы Башкирии после обработки 41,54% протоколов лидирует врио главы региона Радий Хабиров с предварительным результатом 81,63% голосов избирателей, следует из данных ЦИК.

На втором месте в Башкирии – кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин (7,00%), на третьем – Иван Сухарев от ЛДПР (4,63%), на четвертом – представитель партии «Яблоко» Зульфия Гайсина (1,55%). Пятое место у Юрия Игнатьева («Справедливая Россия») – 1,29%, шестое – у Рафиса Кадырова («Патриоты России») – 1,16%, седьмое – у Владимира Барабаша («Гражданская сила») – 0,95%. Замыкает список Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) с 0,85% голосов.

На выборах главы Волгоградской области после обработки 51,3% протоколов лидирует действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвиженец «Единой России», которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали 76,36%, избирателей.

На втором месте в Волгоградской области Алексей Буров от КПРФ – 11,33%, на третьем – Владимир Рублев от ЛДПР – 6,83%, Сергей Полещук от «Справедливой России» – 3,34%.

На выборах главы Липецкой области после обработки 70,36% протоколов лидирует врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с предварительным результатом 65,98% голосов избирателей, сообщил председатель Липецкого облизбиркома Сергей Кораблин.

«Обработано 70,36% протоколов. Игорь Артамонов набирает 65,98%, представитель КПРФ Сергей Токарев – 20,94%, Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» – 4,72%, Андрей Плотников от партии «Коммунисты России» – 3,27%, Андрей Григорьев от «Патриотов России» – 3,01%», – сказал Кораблин. Он уточнил, что явка на выборах, по последним данным, составила 45,17%.

На выборах главы Республики Алтай после обработки 92,68% протоколов лидирует врио главы региона Олег Хорохордин, которого, по предварительным данным, поддержали 58,73% избирателей, следует из данных онлайн-табло ГАС «Выборы». Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин предварительно набирает 31,87% голосов, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов – 6,43%.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.