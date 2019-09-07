Появились подробности о личности подозреваемого в нападении на главу ЦИК

Подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову обнаружили в лесу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый был обнаружен в шалаше в лесу на территории Подмосковья. Он жил там после того, как потерял работу и документы, удостоверяющие личность. Мужчина не стал отпираться, а подтвердил свою причастность к содеянному», – сообщил источник ТАСС.

Нападавшего зовут Башит Карабалаев, в Россию он приехал из Казахстана несколько лет назад, передает «Интерфакс».

Отмечается, что подозреваемый раньше работал разнорабочим, но после потери документов перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.

Мужчину задержали ранее в субботу. В МВД сообщили, что подозреваемый является уроженцем одной из республик Средний Азии 1983 года рождения.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Блогер Алексей Навальный и его сторонники назвали происшествие имитацией. «Фейковое нападение на Памфилову», – написал Навальный в соцсетях.

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