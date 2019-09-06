Путин призвал быть на шаг впереди на рынке космических услуг

Президент Владимир Путин призвал наращивать конкурентные преимущества на рынке космических услуг, грамотно использовать кадровый потенциал и быть на шаг впереди для сохранения лидерских позиций в освоении космоса.

На совещании по развитию инфраструктуры космодрома «Восточный» президент назвал этот объект важнейшей стройкой государственного значения.

«На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы. Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что сейчас все большее количество стран ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов, и это та сфера, где Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, характерные и для других космических держав, занимала крепкие лидерские позиции.

«Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», – подчеркнул Путин.

Ранее в пятницу Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства, и потребовал выдержать намеченные сроки строительства объекта и запуска ракет-носителей.