Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.9 комментариев
Путин спросил у Костина о работе ВТБ в Крыму, Донбассе и Новороссии
Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным поинтересовался, как расширяется сеть банка на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.
Путин, выслушав доклад о процессе расширения сети ВТБ на все регионы России за три года, уточнил, работает ли банк в Донбассе и Новороссии. По словам Костина, отделения ВТБ откроются в регионах уже в этом году, передает ТАСС.
Глава ВТБ рассказал о планах поглощения крымского банка РНКБ для работы на полуострове под собственным брендом.
«Очень хорошо», – похвалил Путин.
Ранее Костин сообщал, что офисная сеть крымского банка РНКБ станет работать под брендом ВТБ с 2025 года.