Путин спросил у Костина о работе ВТБ в Крыму, Донбассе и Новороссии

Tекст: Вера Басилая

Путин, выслушав доклад о процессе расширения сети ВТБ на все регионы России за три года, уточнил, работает ли банк в Донбассе и Новороссии. По словам Костина, отделения ВТБ откроются в регионах уже в этом году, передает ТАСС.

Глава ВТБ рассказал о планах поглощения крымского банка РНКБ для работы на полуострове под собственным брендом.

«Очень хорошо», – похвалил Путин.

Ранее Костин сообщал, что офисная сеть крымского банка РНКБ станет работать под брендом ВТБ с 2025 года.