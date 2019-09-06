Новый посол Германии заявил о симпатии к России и ее культуре

Новый посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гейр заявил, что испытывает симпатию к России, ее культуре и народу.

Видео с обращением посла было опубликовано на странице посольства Германии в Facebook.

Он заявил, что прибыл в Россию, «действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре».

«Рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениям. Я жду этого с огромным интересом. С радостью жду знакомства со многими людьми, которые делают все ради укрепления этих взаимоотношений и для многообразия нашего сотрудничества», – добавил дипломат.

Ранее стало известно, что послом Германии в России станет бывший разведчик.

Геза Андреас фон Гейр – руководитель отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки. Он также являлся доверенным лицом бывшего министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен, сопровождал ее в зарубежных поездках и курировал в ведомстве международные контакты.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен стала в июле 2019 года председателем Еврокомиссии.