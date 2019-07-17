Путин поздравил с избранием нового председателя ЕК

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля указывается, что Путин «выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией».

Российский лидер добавил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об избрании Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.