Мамаев подарил «Бутырке» самодельный иконостас

Футболист Павел Мамаев сделал в московском СИЗО «Бутырка» иконостас и передал его в дар учреждению, рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка», – пояснил адвокат, передает ТАСС.

Бушманов отметил, что Мамаев регулярно посещал библиотеку следственного изолятора и не придерживался «криминальной субкультуры».

«Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года (футбольный матч), за что был поощрен благодарностью учреждения», – добавил защитник.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Напомним, Кокорины и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. В августе они подали прошение об УДО.

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