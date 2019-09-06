Искусственный интеллект дал совет по требованию прибавки к зарплате

Искусственный интеллект, разработанный учеными из Томска, проанализировал ситуацию на рынке труда и выяснил, когда россияне могут просить работодателя о прибавке к зарплате.

По данным исследователей, в настоящее время в поисках работы находятся 14 млн россиян, 1,5 млн из них ищут первую работу в своей жизни. Еще 2 млн соискателей ищут подработку. При этом многие из них задумываются о новом рабочем месте, так как не удовлетворены условиями труда и заработной платой, передает «Российская газета».

Один из авторов разработки, ученый Евгений Гарин, рассказал, что «искусственный интеллект, способный находить скрытые корреляции между различными макроэкономическими индикаторами, проанализировал официальную статистику Росстата», и «в результате нам удалось выявить группы, внутри которых существуют уровни сопротивления повышения оплаты труда».

«Благодаря исследованию, можно спрогнозировать в каких случаях работодатель может повысить вам зарплату, а в каких случаях откажет, или начнет искать на ваше место замену», – добавил он.

Так, искусственный интеллект считает, что не стоит просить о прибавке, если ваш труд работодатель уже оценивает в 20, 40, 60, 75 или 100 тыс. рублей.

При этом «если вы получаете 34 тыс.рублей, то вы можете просить надбавку и с большой вероятностью получите ее, но при этом ваша новая зарплата не превысит 40 тыс. рублей», – сказал Гарин.

Он добавил, что «в карьерном росте у каждого человека есть черные полосы», и «если эти черные полосы измерять в рублях, то в вашей карьере наблюдается застой, когда ваша зарплата находится в следующих пределах: от 15 до 20 тыс. рублей; от 34 до 40 тыс. рублей; от 55 до 60 тыс. рублей; от 70 до 75 тыс. рублей; от 95 до 100 тыс. рублей».

По словам исследователей, если работник получает более 100 тыс. рублей, то беспокоиться о том, что работодатель ищет замену, не стоит. Этот период считается «окном стабильности». Начальник будет терпеть особенности характера сотрудника до тех пор, пока он будет приносить доход его бизнесу – на рынке труда специалистов такого уровня не так уж много.

Если же работник получает от 240 до 250 тыс.рублей, то шанс получить прибавку близок к нулю.

«Если на собеседовании вас спрашивают о том, какую зарплату хотели бы вы получать – не советую называть цифру выше 250 тыс. рублей. Искусственный интеллект показал, что данная сумма является психологическим порогом для работодателя», – сказал Гарин.

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