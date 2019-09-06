Анкара провела испытания новейшей крылатой ракеты для уничтожения бункеров

Турция впервые испытала крылатую ракету собственного производства SOM-B2, предназначенную для уничтожения бетонных бункеров, сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

«С успехом осуществлены первые испытания первой в Турции крылатой ракеты SOM-B2, которая может быть использована против бетонных укреплений», – передает РИА «Новости» сообщение Варанк в Twiiter.

Он добавил, что ракету создали инженеры компании TUBITAK SAGE под руководством Управления оборонной промышленности Турции.

Напомним, в марте 2018 года на военном полигоне в турецком Синопе были успешно испытаны ракеты Gokdogan малого и среднего радиуса действия и Bozdogan большого радиуса действия разработки Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.