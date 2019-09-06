Администратор «Пятерочки» проломил череп покупателю в Москве

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил голову покупателю, пытавшемуся украсть бутылку водки, пострадавший в коме, сообщили в столичном главке МВД.

В правоохранительных органах сообщили, что администратор зала в магазине «Пятерочка», расположенного по адресу Дубнинская, 36 вечером в среду «в результате конфликта причинил телесные повреждения неизвестному гражданину, который пытался вынести из магазина бутылку водки», передает РИА «Новости».

Позднее в больнице сообщили, что мужчина впал в кому, у него проломлены свод и основание черепа. МВД возбудило уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.

Напомним, в марте работник «Пятерочки» избил ремнем двух детей.